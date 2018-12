Ex Lsu-Lpu occupano stazione Lamezia

LAMEZIA TERME (CATANZARO), 4 DIC - Circa 500 lavoratori ex Lsu-Lpu hanno occupato i binari della stazione di Lamezia Terme per circa mezzora. La protesta, secondo quanto è stato riferito dai lavoratori, è nata perché la commissione bilancio della Camera non avrebbe approvato alcuni emendamenti ritenuti necessari per proseguire il percorso di stabilizzazione che, in Calabria, riguarda circa 4.500 persone. Sul posto sono giunti anche i segretari generali della Calabria di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo. Sul posto è arrivato anche il presidente della Regione Mario Oliverio. Le forze dell'ordine sono riuscite a convincere i manifestanti a sospendere l'occupazione dei binari e adesso la circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente.