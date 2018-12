Alitalia: Di Maio, rinviare prestito

ROMA, 5 DIC - Su Alitalia "in questo momento c'é una proposta vincolante di Ferrovie che presuppone tre mesi di 'due diligence' e l'analisi dei dati per un piano industriale assieme a un partner. Il prestito ponte va rinviato per consentire a Fs di scrivere il piano industriale entro il 31 gennaio. La restituzione del prestito dovrebbe essere fissata tra maggio e giugno, ma se l'Antitrust fa prima con il suo parere possiamo anticipare". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un forum all'ANSA.