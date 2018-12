Padova capitale volontariato 2020

PADOVA, 5 DIC - Sarà Padova la capitale europea del volontariato nel 2020. Il verdetto è arrivato dal congresso del Centro europeo volontariato (Cev) che si è riunito oggi ad Aarhus, in Danimarca, la capitale del 2018, che il prossimo anno passerà il testimone a Kosice, in Slovacchia Padova, unica candidata italiana, ha battuto la concorrenza di Stirling, cittadina della Scozia e unica sfidante. È la prima volta che una città italiana ottiene questo titolo: prima d'ora le capitali del volontariato erano state Barcellona nel 2014, Lisbona nel 2015, Londra nel 2016 e Sligo nel 2017. "Non posso nascondere che l'Amministrazione di Padova ci contava moltissimo - dichiara l'assessore comunale al volontariato, Cristina Piva - Il patrimonio del volontariato padovano meritava un riconoscimento del genere. Da oggi saremo ancora più impegnati e vicini alle realtà del terzo settore del nostro territorio".