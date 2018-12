ROMA Manovra: Lega, stop a eco-tassa su auto 06/12/2018 - 11:00

Cambiamo, ok incentivi per elettriche, no ad aggravi per altre

ROMA, 6 DIC - "A proposito del bonus malus sulle automobili introdotto nella manovra economica alla Camera, pur condividendo il fatto che vada incentivato l'acquisto di auto elettriche, siamo però contrari ad un aggravio di costi per chi acquista auto di normale dotazione. Pertanto cambieremo la norma al Senato". Lo dice Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, a commento della possibile introduzione di una tassa sulle auto non elettriche.