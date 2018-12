Identificata seconda vittima Rieti

RIETI, 06 DIC - Manca ancora l'ufficialità, attraverso l'esame del dna che è in corso, ma i Carabinieri di Rieti hanno identificato la seconda vittima dell'esplosione avvenuta nel primo pomeriggio di ieri nell'area di servizio di Borgo Quinzio. A quanto ha appreso l'ANSA da fonti giudiziarie il corpo carbonizzato, trovato vicino al distributore, è quello di Andrea Maggi, 38 anni, di Montelibretti (Roma). La sua auto, una Opel Corsa, è stata trovata nei pressi dell'area di servizio. Ieri sera, nel corso della puntata di 'Chi l'ha visto?' andata in onda su Rai3, la scomparsa di un uomo di nome Andrea e della sua auto, una Opel Corsa, era stata messa in relazione all'incidente di Borgo Quinzio dopo una segnalazione telefonica. I carabinieri hanno già effettuato il prelievo del dna dal fratello del 38enne e il responso dell'esame è atteso a breve. L'altra vittima dell'incidente è il vigile del fuoco di Rieti Stefano Colasanti, di 50 anni.