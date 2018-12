Salvini, non spendiamo soldi a vanvera

ROMA, 6 DIC - "Non spendiamo soldi a vanvera ma sono convinto che gli italiani vogliano guardare avanti, con questa manovra diamo un segno di speranza". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini al forum ANSA. "Lo spread sale non per Salvini ma perché se arrestano un'importante imprenditrice cinese in Canada vuol dire che la situazione non è facile", aggiunge.