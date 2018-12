Crollo Morandi in presepe studenti

NAPOLI, 7 DIC - La Madonna e San Giuseppe sospesi su un ponte interrotto, nel precipizio il Bambino Gesù. La tragedia del Ponte Morandi di Genova nella rappresentazione della Natività degli studenti del Liceo Artistico - quarto anno, AF - del Pascal di Pompei (Napoli). "L'intento - la motivazione del progetto e realizzazione del laboratorio di arti figurative, sezione Scultura - quello di interpretare l'arte come strumento di denuncia sociale e promozione di solidarietà. Ed ha guidato i giovani artisti nella scelta di simboli, colori, materiali, forme e dimensioni di forte impatto e suggestione". Gli elementi di forma triangolare ricordano i piloni del ponte sulla cui ciabatta spezzata sono state posizionate le figure di Maria e Giuseppe, divise dal vuoto creato dal crollo, in contemplazione di un figlio "inghiottito dal vortice di dolore collettivo". I materiali per la costruzione sceno-plastica sono di riciclo "ad indicare l'eventuale qualità scadente dei materiali utilizzati per l'edificazione del ponte".(ANSA).