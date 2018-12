Pg Cassazione, ridurre pena coppia acido

MILANO, 7 DIC - Un ritocco al ribasso della pena per Martina Levato, Alexander Boettcher e Andrea Magnani, perché non sussiste il reato di associazione per delinquere: lo ha chiesto il pg della Cassazione Luigi Birritteri alla quinta sezione penale, al processo sulle aggressioni della cosiddetta banda dell'acido, che ha proposto sul resto il rigetto dei ricorsi dei tre imputati giudicati in abbreviato o con rito ordinario. I due procedimenti sono stati unificati. Il pg ha ritenuto quindi che l'accusa vada riqualificata e, considerata la continuazione dei reati, ha chiesto una lieve diminuzione delle condanne inflitte in secondo grado a Milano nel 2017: per Martina si passa da 20 anni a 19 anni e 6 mesi, per Boettcher da 23 a 21 anni e per Magnani da 9 anni e 4 mesi a 8 anni 9 mesi e 10 giorni. Martina e Alex sono accusati di aver compiuto a Milano con l'aiuto di Magnani aggressioni con l'acido a Stefano Savi e Giuliano Carparelli e Pietro Barbini. Alex ha già una condanna definitiva a 14 anni per l'aggressione a Barbini.