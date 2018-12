Deputato M5s Dall'Osso passa a gruppo FI

ROMA, 7 DIC - Matteo Dall'Osso, deputato del Movimento 5 Stelle alla seconda legislatura, ha presentato formale richiesta per aderire al gruppo Forza Italia - Berlusconi Presidente della Camera. La capogruppo Mariastella Gelmini l'ha accolta, esprimendo soddisfazione. "Prima mi hanno usato, poi mi hanno preso in giro: non posso più restare con i Cinquestelle", annuncia l'ex deputato pentastellato Dall'Osso, malato di Sla, in un'intervista al Giornale. "Mi sono sentito solo, in parte tradito, umiliato. E mi sono sentito disabile. Mi hanno trattato male", denuncia. In commissione Bilancio "ho chiesto al gruppo M5s di firmare il mio emendamento" che potenziava il fondo per i disabili, "ma dai banchi del governo è stata data indicazione negativa".