Pd: Delrio, serve progetto democratico

ROMA, 7 DIC - "L'Esperimento democratici italiani non è finito e non deve finire, di questo c'e' bisogno. La Sinistra è in crisi in tutto il mondo e rifuggo l'idea che se la sinistra va male in Italia sia tutta colpa di Matteo Renzi". Lo afferma Graziano Delrio parlando al Forum Ansa. "Forse abbiamo perso le parole giuste nei confronti della gente, ma abbiamo il problema di far sentire la nostra voce e la nostra vicinanza nei confronti di chi ha bisogno". Delrio boccia poi il reddito di cittadinanza e sottolinea la necessità di una ridefinizione delle politiche sociali da parte della sinistra. E chiama una grande alleanza a livello europeo intorno a questi temi, così come sulla nuova idea di economia, di Europa e di società".