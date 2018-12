Morti discoteca: Casellati,grande dolore

ROMA, 8 DIC - "Cinque ragazzi e una giovane mamma non ci sono più. Esprimo la mia reale vicinanza ai familiari di queste 6 vittime in un momento di così grande dolore. Auspico che la magistratura faccia rapidamente le sue indagini e il suo corso sì da poter in brevissimo tempo vedere acclarata la responsabilità degli autori di questa immane tragedia". Lo afferma in una nota il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati a proposito della tragedia della discoteca di Corinaldo.