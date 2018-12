Debutto italiano per Symphoniacs

MILANO, 8 DIC - Debutto italiano, questa sera a Cortina dal multibrand del lusso Franz Kraler, per Symphoniacs, il progetto elettro-classico internazionale, del produttore, compositore e artista di Berlino, Andy Leomar. Sette giovani virtuosi ribelli tra violinisti, violoncellisti e pianisti provenienti dalle principali filarmoniche internazionali contaminano la musica classica con quella elettronica, rivisitando "le quattro stagioni" di Vivaldi in chiave funk and groove e affinando il grande successo di Robin Schulz "Prayer in C" in un pop sinfonico spumeggiante. Il gruppo è stato invitato da Franz Kraler, che ha voluto anche un'installazione sul tema della sostenibilità ambientale dell'artista Alessandro Galanti per festeggiare il restyling del department store di Corso Italia 119, recentemente inaugurato, con l'inserimento dei nuovi corner di Gucci e Yves Saint Laurent e di nuove aree dedicate a Burberry e a Loewe.