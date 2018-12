Grillo, costruttori pensano solo cemento

ROMA, 08 DIC - "Ci dovremmo vedere con questi costruttori che stanno lì a protestare perché il loro progresso è il cemento? Se gli togli il calcestruzzo non hanno un'idea neanche a morire". Lo ha detto Grillo in uno show improvvisato in occasione della presentazione di un libro alla Nuvola di Roma. Grillo ha contestato l'alta velocità: "15 anni fa Fiat e Ánsaldo facevano i treni più veloci del mondo. Poi sono arrivati questi del cemento e hanno tolto una tecnologia meravigliosa per far andare i treni alla stessa velocità a cui andavano prima".