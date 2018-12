Tav: Patuanelli,da Torino grande segnale

ROMA, 8 DIC - "Gli oltre 70 mila No Tav a Torino sono il segnale indiscutibile del fatto che siano in tanti a pensare che il progetto sia figlio di esigenze e visioni superate. Se è vero che la politica deve essere espressione di un popolo, non si può non prendere in seria considerazione la manifestazione di oggi". Lo dice il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli commentando la manifestazione di Torino contro il tunnel per la Torino- Lione. "A chi strumentalizzò la manifestazione "Si Tav" etichettandola come protesta contro la sindaca Appendino arriva la risposta: le strade di Torino piene di persone e idee per il futuro. Avevano preso una bella cantonata".