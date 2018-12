Martina, nessun accordo con M5S

ROMA, 9 DIC - "Se cascasse questo governo e io fossi il segretario del Pd accordi con M5S non ne farei. E comunque farei solo il segretario, non il candidato premier. Gentiloni? Personalità di primissimo piano, può ancora dare un grande contribuito". Così il candidato alla segreteria del Pd Maurizio Martina intervenendo a "In mezz'ora" su Rai Tre.