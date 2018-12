Martone 'maestro' a Capri,Hollywood

NAPOLI, 9 DIC - Mario Martone riceverà il premio 'Master of Cinematic Art' il 27 dicembre nella giornata inaugurale di 'Capri, Hollywood - The International Film Festival'. L'autore sarà premiato dal chairman Lee Daniels e dalla presidente del Festival Noa al Cinema Paradiso di Anacapri insieme a Marianna Fontana e Antonio Folletto, 'Attori del futuro', due tra i protagonisti del film 'Capri-Revolution' scritto con Ippolita Di Majo, prodotto da Indigo Film e Rai Cinema (nelle sale dal 20 dicembre con 01 Distribution). L'omaggio a Martone sarà preceduto da una mostra fotografica di Mario Spada alla Certosa di San Giacomo di Capri promossa dall'Istituto Capri nel mondo insieme al Polo Museale Napoletano del Mibac. In esposizione scatti realizzati sul set del film, opera che fu ispirata anche da una visita alla Certosa nel 2014 di Martone e Di Majo, quando gli artisti ritirarono il Capri Award per 'Il giovane favoloso' rimanendo colpiti dai quadri di Diefenbach. Tra gli ospiti anche il regista israeliano Amos Gitai.