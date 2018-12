Salvini, Centemero? Niente da cercare

MILANO, 10 DIC - "Ognuno faccia il suo lavoro. Non c'è nulla da trovare né da cercare. Spero facciano in fretta". Così ha risposto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, arrivando nella sede di Assolombarda, a Milano, ai giornalisti che gli hanno chiesto della notizia dell'indagine a carico del tesoriere della Lega, Giulio Centemero, per finanziamento illecito ai partiti, da parte della Procura di Bergamo.