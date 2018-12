'Da un concerto non si esce senza vita'

ANCONA, 10 DIC - "Da un concerto si esce senza voce, non senza vita" E' lo striscione apparso in in alcune delle scuole frequentate dalla giovani vittime della calca della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo. I ragazzi morti frequentavano istituti a Senigallia, Fano, Ancona, Fabriano. Oggi alla ripresa delle lezioni, i loro compagni hanno voluto ricordare Asia Nasoni, 14 anni, Emma Fabini, 14, Benedetta Vitali, 15, Mattia, 15, Daniele 16 e Eleonora Girolimini, la 39enne madre di 4 figli. In alcune scuole sono entrati anche psicologi per lavorare con i compagni di classe dei ragazzi morti. Fiori sui banchi, momenti di raccoglimento e di silenzio hanno contrassegnato la mattinata. I ragazzi sono andati a scuola vestiti di nero.