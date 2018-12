Salvini, fatti al Mise? Bado a sostanza

MILANO, 10 DIC - "A me interessa la sostanza, io incontro, ascolto, trasferisco, propongo, miglioro poi a me interessa che il governo nel suo complesso aiuti gli italiani. Ognuno fa il suo". Lo ha detto ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, ad Assolombarda, replicando alle parole dell'altro vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che in merito all'incontro di ieri al Viminale con le sigle imprenditoriali ha sottolineato che "i fatti si fanno al Mise".