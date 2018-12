Reperti ponte Genova tornano da Svizzera

GENOVA, 10 DIC - Torneranno domani mattina dalla Svizzera i 17 reperti del ponte Morandi analizzati dagli esperti dell'Empa (il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca) di Dübendorf, vicino a Zurigo. I militari del primo gruppo della Guardia di finanza di Genova li prenderanno in consegna al confine e li scorteranno fino all'hangar dell'Amiu, dove si trovano gli altri detriti. Nei giorni successivi, un paio al massimo, gli esperti invieranno anche i risultati delle analisi dalle quali emergerà lo stato di conservazione e di deterioramento dei materiali. I risultati verranno consegnati ai tre periti del giudice per le indagini preliminari che li elaboreranno per farli confluire nella relazione finale. All'udienza del 17 dicembre, il giudice dovrebbe consegnare alle parti il piano di demolizione presentato dal sindaco-commissario Marco Bucci, e poi verranno messe in calendario nuove udienze per la discussione.