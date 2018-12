Rapine: sgominata banda nel vicentino

VICENZA, 11 DIC - I carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa (Vicenza) eseguito un'operazione definita "Seven gold", che ha consentito di smantellare un'associazione a delinquere di nazionalità romena dedita a sequestro di persona, rapine e furti. L'indagine, durata circa un anno, ha portato alla custodia cautelare in carcere di cinque soggetti, la denuncia di altri sei in stato di correità e decine di perquisizioni con il ritrovamento di centinaia di capi di abbigliamento di lusso. Inoltre, durante l'inchiesta, i carabinieri hanno sventato un tentativo di sequestro di persona a scopo di rapina ai danni di un facoltoso personaggio del milanese.