'ti Porto in prigione' a San Vittore

MILANO, 11 DIC - Il carcere milanese di San Vittore e i suoi "residenti" approdano alla Triennale di Milano e nello stesso tempo l'istituto di piazza Filangieri apre le porte alla città. "ti Porto in prigione" sarà inaugurata il 13 dicembre alla Triennale di Milano e si articolerà in una mostra fotografica, una collezione d'arte, un mese di conversazioni pubbliche e dibattiti, le interviste di Daria Bignardi a detenuti ed ex detenuti, un viaggio di immagini e parole con l'associazione Amici della Nave per mostrare il carcere "com'è ma soprattutto come potrebbe essere". Racconterà anche il reparto di trattamento avanzato, La Nave, dove da sedici anni si curano i detenuti con problemi di dipendenza. "ti Porto in prigione" sarà aperta fino al 20 gennaio e nei quaranta giorni di esposizione sarà possibile entrare a San Vittore (su prenotazione) dove, sempre nell'ambito di "ti Porto in prigione", viene allestita la mostra "Gianni Maimeri: la musica dipinta".