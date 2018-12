Manovra: Delrio, Conte parli quella vera

ROMA, 11 DIC - "Non lo dico per polemica ma per rispetto al lavoro che stiamo svolgendo. Se la manovra del popolo e' cosi' importante sarebbe importante che anche il parlamento la conoscesse". Lo ha detto il capogruppo dei deputati del Pd Graziano Delrio parlando in aula dopo l'informativa del premier Giuseppe Conte. Delrio ha chiesto che ora si apra una discussione sulla legge di Bilancio anche perché la maggioranza "ci ha fatto approvare una manovra che non c'entra nulla. Se il premier ha informazioni sulla legge di Bilancio è opportuno che ce le dia", ha aggiunto Delrio.