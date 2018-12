Incendio in casa, muore 26enne disabile

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 11 DIC - Un giovane di 26 anni, affetto da autismo, è morto in un incendio divampato, per cause in corso di accertamento, all'interno di un appartamento che si trova nel centro storico di San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, le fiamme hanno interessato l'intera abitazione. In casa era presente solo il 26enne. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma è morto pochi minuti dopo il ricovero. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.