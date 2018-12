E-R, bilancio da 1 mld, 'ora autonomia'

BOLOGNA, 11 DIC - Un miliardo di investimenti tra fondi propri ed europei, nessun ritocco alle tasse, l'abolizione ai superticket dal 2019, 1.000 nuove assunzioni e stabilizzazioni nella sanità, 100 milioni per il Reddito di Solidarietà e fondi per l'Appennino, la costa e il turismo. Sono i tratti essenziali del bilancio 2019 della Regione Emilia-Romagna. "È una manovra di grande fiducia, siamo stati capaci di far ripartire veramente questa Regione e, certamente non solo per merito nostro, abbiamo fatto un passo rilevante nell'uscita dalla crisi", esulta il governatore Stefano Bonaccini, che ribadisce la richiesta al Governo di maggiore autonomia: "Mi auguro ci venga concessa il prima possibile, perché abbiamo dimostrato che se ci lasciano fare, in Emilia-Romagna sappiamo fare bene, anzi forse persino meglio".