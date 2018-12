Cieco per Inps legge giornale,denunciato

TORINO, 12 DIC - Camminava con un bastone per ciechi, accompagnato da un falso cane guida, ma al bar leggeva il giornale e controllava lo smartphone. Un sessantenne della provincia di Agrigento, ma residente nel Torinese, è stato denunciato dalla guardia di finanza per truffa ai danni dell'Inps. Avrebbe percepito indebitamente oltre 30 mila euro e ora rischia fino a due anni di carcere. Le indagini sono partite da una segnalazione. Dagli accertamenti è emerso che il sessantenne era in grado di compiere qualsiasi tipo di attività senza nessun ausilio. Come attraversare la strada, fare la spesa, sfogliare riviste all'interno di un’edicola, portare il cane al parco senza guinzaglio. Inoltre, aveva un proprio profilo su un noto social network dove postava foto e video che lo immortalano mentre svolge normali attività, tra le quali tagliare assi di legno con un seghetto alternativo.