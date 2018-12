Studenti italiani tra più studiosi in Ue

ROMA, 12 DIC - Gli studenti universitari italiani impegnano nello studio quasi 44 ore settimanali, il 30% in più della media calcolata in Europa. Oltre la metà intende proseguire gli studi dopo la laurea e, non appena possibile, si dà da fare per contribuire a mantenersi con piccoli lavori part time, in modo da non pesare eccessivamente sulle famiglie. È il ritratto degli universitari italiani che emerge dall'Ottava Indagine Eurostudent per il periodo 2016-2018. L'indagine è stata presentata questa mattina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) nel corso di una tavola rotonda a cui ha preso parte anche il Vice Ministro Lorenzo Fioramonti.