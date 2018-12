Rogo:Raggi,no emergenza rifiuti a Natale

ROMA, 12 DIC -"Stiamo scongiurando qualunque tipo di emergenza grazie alla collaborazione della Regione e del ministero che hanno risposto al nostro appello. Anzi, stiamo affrontando il problema in modo strutturale per prevenire picco natalizio che accade sempre". Così la sindaca Virginia Raggi risponde a chi le chiede se dopo l'incendio del Tmb Salario Roma andrà in emergenza rifiuti a Natale. Raggi annuncia anche che il Tmb non riaprirà più ma sarà riconvertito. Raggi spiega che "la cabina di regia, l'unità di crisi è a lavoro da ieri. Abbiamo tutta una serie di soluzioni a breve e medio termine e stiamo consolidando anche quelle a medio e lungo periodo" per smistare le centinaia di tonnellate di rifiuti che finivano al Salario ogni giorno. Intanto in alcune zone della città è stato avvertito anche stamani l'odore acre di bruciato.