Sos scale mobili,chiuse 2 stazioni metro

ROMA, 12 DIC - Sono chiuse da ieri per problemi tecnici agli impianti di stazione le due centralissime fermate della metro A, Spagna e Barberini. Il motivo della chiusura, a quanto si apprende, sta in alcune verifiche che si sono rese necessarie sulle scale mobili. Sempre nel centro di Roma è ancora chiusa la stazione Repubblica della stessa linea metropolitana dal giorno in cui proprio una scala mobile cedette e diversi tifosi del Cska rimasero feriti. Diverse le lamentele sui social, tra rabbia e amara ironia: "Ci abitueremo anche a stare senza metro nel centro di Roma"; "Vergognoso...una città come Roma con tre fermate metro guaste in pieno centro, quando risolvete?"; "Come in un videogame il gioco si fa sempre più difficile"; "Chiuse tre fermate metro nel centro di Roma a due settimane dal Natale". Anche il 23 novembre, nel giorno dell'attesissimo shopping del Black Friday, la fermata metro di piazza di Spagna era stata chiusa e poi riaperta dopo alcune verifiche sulle scale mobili.