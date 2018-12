Calcinacci in call center, no a denuncia

TARANTO, 13 DIC - L'operatrice di un call center a Taranto è stata colpita da grossi calcinacci che si sono staccati dal soffitto mentre lavorava nella sua postazione. L'episodio risale al 22 novembre scorso e ora viene reso noto dal sindacato Slc Cgil secondo il quale l'azienda avrebbe fatto intendere all'operatrice che se avesse denunciato l'incidente non le sarebbe stato rinnovato il contratto. La lavoratrice, che ha presentato domanda di infortunio all'Inail, ha riportato - a quanto si apprende - contusioni giudicate guaribili in sette giorni. Il sindacato ha denunciato l'accaduto a Spesal, Ispettorato del Lavoro e carabinieri, allegando diverse foto e chiedendo un sopralluogo per verificare l'idoneità del luogo di lavoro.