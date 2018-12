Martina, nostra proposta è contro liti

ROMA, 13 DIC - "La nostra proposta al congresso è contro le antiche fratture, contro i rancori, le liti e le vecchie appartenenze. E' una proposta per tornare a ridare ossigeno al Partito Democratico mettendoci tutti in discussione e lavorando sulle idee: per un partito ecologista, europeista e del lavoro che cambia". Lo dichiara il candidato alla Segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina, a Montecitorio a margine dei lavori d'Aula.