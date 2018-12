Manovra: Fico, no a figli e figliastri

PARIGI, 13 DIC - "Due pesi e due misure significherebbe un'Europa non equilibrata, con figli e figliastri, questo non è possibile, non ci voglio e non ci posso credere": Il presidente della Camera Roberto Fico, a margine della sua visita a Parigi, ha risposto così a chi chiedeva un commento sull'approccio della Commissione nel valutare i conti pubblici di Italia e Francia. "Auspico il dialogo fino alla fine perché il dialogo è nell' interesse di tutta la comunità europea, affinché l'Italia possa fare le proprie manovre giuste e l'Europa possa aiutare a fare in modo giusto le manovre".