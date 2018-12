Maltempo: Veneto, Zaia, danni 1,76mld

VENEZIA, 14 DIC - Gli episodi di maltempo eccezionale che hanno colpito il Veneto, in particolare la montagna bellunese, tra ottobre e novembre hanno provocato danni per un miliardo e 769 milioni di euro. E' la somma della ricognizione effettuata dalla Regione ed inviata dal commissario delegato Luca Zaia a Ue, Protezione Civile e ai ministeri in primis quello dell'agricoltura. Alla Ue - spiega una nota - sarà richiesta, dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, l'attivazione del Fondo per le emergenze comunitarie.