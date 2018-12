Ponte sull'Adda, due anni per riaprirlo

BERGAMO, 14 DIC - "Come successo per Genova, il commissario nominato per l'emergenza del ponte San Michele di Calusco d'Adda sta accelerando l'iter, ma i tecnici dicono che ci vorranno due anni". Lo ha comunicato questa mattina il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervenendo a un vertice con i sindaci bergamaschi e lecchesi, a Calusco d'Adda (Bergamo), dove ha effettuato anche un sopralluogo al ponte, chiuso per motivi di stabilità e sicurezza dal 14 settembre scorso. "La chiusura del ponte di Calusco d'Adda è una criticità intollerabile che complica la vita ai cittadini e ai pendolari - ha aggiunto - Tutte le istituzioni si devono sedere allo stesso tavolo per trovare una soluzione. Per me il ponte San Michele è una priorità nazionale: non abbiamo la bacchetta magica, ma lavoriamo per accelerare i lavori". All'incontro è presente anche il direttore generale di Rfi Lombardia, Luca Cavacchioli.