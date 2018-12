Calcio: Raggi a prefetto, valutare danni

ROMA, 14 DIC - Valutare e quantificare i danni in città fatti dagli ultras dell'Eintracht venuti a Roma per la partita contro la S.S.Lazio. La sindaca di Roma Virginia Raggi, secondo quanto si apprende, ha chiamato il prefetto Paola Basilone per chiederle un incontro sul tema. Proprio ieri sera la sindaca aveva condannato gli episodi avvenuti nella Capitale sottolineando che a Roma "gli hooligan non li vogliamo più. I tifosi li vogliamo, le bestie no". Sono stati invece 14 i tifosi dell'Eintracht sottoposti a Daspo del Questore con divieto di accedere a impianti sportivi per cinque anni. Si tratta di supporters della squadra tedesca che sono stati denunciati o arrestati dalla polizia. Il questore Guido Marino ha precisato che le forze dell'ordine hanno gestito una presenza di oltre 10mila tifosi della squadra ospite impedendo che le opposte tifoserie venissero a contatto e senza che fosse registrato alcun ferito da parte delle Forze dell'ordine" smentendo chi ha parlato di 'Roma sotto assedio', 'violenze' e 'saccheggi'.