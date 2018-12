Aggrediti a sprangate, in due in carcere

BOLOGNA, 14 DIC - Il gip del Tribunale di Bologna, Rita Zaccariello, ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per i due ragazzi - un 22enne molisano di origini nordafricane e un marocchino di 30 anni - accusati di aver preso a sprangate la notte tra martedì e mercoledì un netturbino e un tassista nel centro cittadino. Gli aggressori erano stati fermati dalla polizia con le accuse di lesioni personali pluriaggravate e denunciati per avere danneggiato l'auto del tassista. Con loro c'era anche una bolognese di 28 anni, denunciata per lesioni e minacce. Gli investigatori stanno ancora cercando altre due persone che avrebbero partecipato al pestaggio.