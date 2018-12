Si dimette sindaco,solidarietà a precari

AMENDOLARA (COSENZA), 14 DIC - Il sindaco di Amendolara, Antonello Ciminelli, si é dimesso in segno di solidarietà con i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e per protestare "contro la mancanza di risposte certe da parte del Governo sulla questione dei precari". Ciminelli, insieme ad un gruppo di Lsu e Lpu, ha poi effettuato, sempre in segno di protesta, un presidio lungo la statale 106 jonica a causa del quale il traffico ha registrato rallentamenti. "Ho deciso di partecipare alla protesta - ha detto Ciminelli - da semplice cittadino e lavoratore al fianco dei lavoratori". Ciminelli ha anche invitato "tutti i sindaci calabresi a dimettersi in segno di solidarietà con i lavoratori Lsu e Lpu".