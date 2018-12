Spataro, con Salvini nulla da chiarire

MILANO, 14 DIC - Il procuratore di Torino, Armando Spataro, sollecitato dai giornalisti a margine di un convegno a Milano, ha spiegato di "non aver nulla da chiarire" riguardo la polemica col ministro dell'Interno, Matteo Salvini sull'operazione dei giorni scorsi contro la mafia nigeriana. Ha avuto un battibecco con il ministro Salvini, avete avuto modo di chiarirvi? è stato chiesto al magistrato. "Non ho avuto nessun modo di chiarirmi, ma non mi interessa nulla chiarire - ha detto - non mi è mai venuto in mente che dovessi chiarire nulla. Quello che ho detto per me basta e avanza".