In fiamme due auto vigili urbani Genova

GENOVA, 15 DIC - Attentato incendiario nella notte a Genova contro due auto dei vigili urbani presso gli uffici della sezione operativa e della squadra di polizia giudiziaria. Le vetture sono andate a fuoco nei pressi della palazzina in piazza Ortiz che ospita anche gli uffici della Dia, la Direzione investigativa antimafia, e la polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno coinvolto anche un'altra vettura e una moto posteggiate a fianco delle auto colpite. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Indagini sono in corso per verificare con precisione l'origine del rogo che risulta già di matrice dolosa.