Uccise trans, s'indaga su morte Prinzi

TORINO, 15 DIC - I carabinieri sono tornati a Moncalieri, in strada Santa Brigida, dove ieri è stato trovato il cadavere di Umberto Prinzi. Da circa un anno l'uomo aveva finito di scontare una condanna a 22 anni di carcere per avere ucciso nel 1995 Cosimo Andriani, conosciuto come 'Valentina', il trans strangolato e poi gettato in un dirupo nelle Valli di Lanzo dove soltanto nel 2007 sono stati trovati i suoi resti. Il sopralluogo è stato deciso dagli inquirenti, che indagano per omicidio, alla ricerca di ogni traccia utile a ricostruire gli ultimi attimi di vita della vittima. Col metal detector, i militari dell'Arma stanno cercando in particolare oggetti contundenti o eventuali bossoli. Il cadavere, ad un primo esame del medico legale, presenta tre ecchimosi sul collo, che fanno pensare a uno strangolamento, e uno squarcio dietro al collo, all'altezza dell'orecchio destro, che potrebbe essere compatibile con un foto di proiettile.