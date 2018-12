Savoia: Gabriella, presto a Vicoforte

TORINO, 15 DIC - "Tornerò presto a Vicoforte": lo afferma Gabriella di Savoia in una lettera scritta a un anno dall'arrivo in Italia delle spoglie dei nonni, Vittorio Emanuele III e la moglie Elena, ora sepolti nella Cappella di San Bernardo all'interno della Basilica di Vicoforte, nel cuneese. Della missiva è stata data lettura durante una cerimonia con la deposizione di una corona d'alloro nella Cappella dove riposano gli ex sovrani. La commemorazione è stata tenuta da Aldo Mola, storico e presidente Consulta dei senatori del regno. "Un anno dopo la traslazione - aggiunge - desidero ricordare che la Casa di Savoia è sempre stata tutt'uno con gli italiani e fu sempre particolarmente vicina al Vecchio Piemonte e al Cuneese, che ho visitato con mia figlia Elisabetta e dove tornerò presto per raccogliermi davanti alle arche dei nonni".