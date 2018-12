Vigili fuoco salvano cane intossicato

MILANO, 15 DIC - I vigili del fuoco hanno salvato un cane rimasto intrappolato all'interno di un appartamento in fiamme in via Farini, a Milano. Per rianimare l'animale, che era intossicato dal fumo, hanno utilizzato le proprie bombole dell'ossigeno in dotazione. Dopo alcuni secondi il cane ha ripreso a respirare normalmente e si è rimesso sulle zampe. L'incendio, divampato in mattinata, è stato domato e non si registrano persone ferite o intossicate.