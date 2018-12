Riaperta in parte stazione metro Spagna

ROMA, 15 DIC - La stazione metro A di Spagna è stata riaperta al flusso passeggeri in uscita. I tecnici stanno lavorando per completare prima possibile le verifiche tecniche e consentire la fruizione della stazione anche ai passeggeri in ingresso. E' quanto fa sapere in una nota Atac che si scusa per i disagi. La fermata era stata chiusa l'11 dicembre scorso, insieme a quella di Barberini, riaperta ieri. La chiusura era scattata per verifiche sulle scale mobili. Resta ancora chiusa, invece, dal 23 ottobre scorso la stazione Repubblica della stessa linea metropolitana dal giorno in cui proprio una scala mobile cedette e diversi tifosi del Cska rimasero feriti. La chiusura contemporanea di tre stazioni metro centralissime ha provocato disagi a romani e turisti, soprattutto nel periodo dello shopping natalizio.