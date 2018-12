Migranti: mille in marcia a Cagliari

CAGLIARI, 15 DIC - La foto di un panda. E sotto la didascalia: io sono bianco, nero e asiatico, il razzismo è stupido. È una delle immagini simbolo della Marcia per i diritti umani partita questo pomeriggio da piazza Garibaldi, a Cagliari. In strada un migliaio di persone con decine di associazioni che hanno voluto schierare le loro bandiere e i loro striscioni, da Emergency alla Chiesa battista. In cima alla scalinata dell'area tra via Garibaldi e via Sonnino un grande messaggio su sfondo bianco: "Umani sopra tutto". Che è anche il nome di una rete che raccoglie ottantuno associazioni. Una manifestazione contro l'odio che, è stato detto al microfono, sta diventando un'abitudine: contro omosessuali, neri, rom. "Non possiamo rimanere indifferenti - ha spiegato Alessandro Mascia, uno dei fondatori di Cada die teatro - contro ogni sfruttamento e prevaricazione: chiediamo che la solidarietà non sia criminalizzata".