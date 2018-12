Bocci nuovo segretario Umbria del Pd

PERUGIA, 16 DIC - L'ex sottosegretario Gianpiero Bocci è il nuovo segretario umbro del Pd. Nelle primarie ha superato l'on. Walter Verini. Secondo i dati, ancora non ufficiali, diffusi dal Pd Bocci ha ottenuto 12 mila 408 voti, pari 63,16%, mentre a Verini ne sono andati 7 mila 236, 36,84%. Ai seggi allestiti a Deruta ha votato anche un assessore comunale della Lega. Che per farlo ha sottoscritto una dichiarazione formale di adesione alle posizioni del Pd. Dall'assessore hanno subito preso le distanze i vertici umbri della lega. Il segretario regionale, on. Virginio Caparvi, ha parlato "di un'iniziativa personale assolutamente sbagliata da cui il partito si dissocia". "Preme specificare che il gesto dell' assessore in questione - ha aggiunto -, non è stato in alcun modo concordato con il movimento politico che, come ribadito, ne prende le distanze. A nostro avviso si tratta di un'ingenuità da parte del assessore, la quale non ha valutato le conseguenze del suo gesto". (ANSA).