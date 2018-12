Rifiuti Roma: al lavoro contro criticità

ROMA, 17 DIC - "A seguito del rogo che ha distrutto l'impianto Tmb di via Salaria lavoriamo incessantemente per risolvere la situazione. Stiamo collaborando con i diversi livelli istituzionali, che abbiamo coinvolto da subito, a partire dal Ministero dell'Ambiente che voglio ringraziare per l'importante supporto che ci sta dando. Sul tavolo abbiamo diverse opzioni a breve, medio e lungo termine per evitare rallentamenti nella raccolta e criticità nel periodo natalizio". Così su Facebook l'assessore all'Ambiente e Rifiuti di Roma Pinuccia Montanari. Intanto non è ancora stato raggiunto, questa mattina, l'accordo tra Rida Ambiente, la società che gestisce l'impianto di trattamento di Aprilia che dovrebbe accogliere maggiori quantitativi di rifiuti da Roma, e Lazio Ambiente (società controllata dalla Regione Lazio) che gestisce una discarica a Colleferro necessaria per conferire i relativi scarti di lavorazione. Si starebbe ancora trattando sui contenuti del contratto tra le due realtà.