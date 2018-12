Martina,Zingaretti dirigente,io a scuola

ROMA, 17 DIC - "Io mi sono preso un impegno solenne che è quello di non fare polemiche inutili. Intendo mantenerlo, nonostante legga cose come quelle di Zingaretti oggi secondo il quale io sarei il vecchio. Potrei rispondere che quando lui ha iniziato a fare il dirigente di partito, io andavo alle scuole medie. Ma se facciamo una gara al ribasso ci perde tutto il PD e siamo in tanti a non volerlo. Per questo da me solo proposte e zero polemiche". Così il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina, a margine di una iniziativa a Napoli.