Papa: compleanno di lavoro per Francesco

CITTA' DEL VATICANO, 17 DIC - E' stato un compleanno di lavoro per papa Francesco che oggi, nel giorno in cui festeggia gli 82 anni, ha avuto una normale agenda di incontri, anche importanti. Il Pontefice ha dato udienza alla direttrice generale dell'Unesco Audrey Azoulay, a mons. Francesco Follo, osservatore permanente della Santa Sede presso la stessa Unesco, all'ausiliare di Colombo mons. Jayakody Aratchige Don Anton Jayakody, a una delegazione di 5 vescovi giapponesi guidati dal card. Thomas Aquino Manyo Maeda, arcivescovo di Osaka, e infine a una delegazione della Commissione Internazionale contro la Pena di Morte. Numerosi i messaggi d'auguri giunti a papa Bergoglio da tutto il mondo, tra cui quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha sottolineato il suo "alto magistero" a favore del dialogo e della comprensione, ringraziandolo in particolare per la "sollecitudine nei confronti dell'Italia" che "ha trovato un momento eccezionalmente significativo nella canonizzazione del beato Paolo VI".