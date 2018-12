Famiglia Prato intossicata da monossido

PRATO, 18 DIC - Una famiglia di quattro persone è rimasta intossicata dal monossido di carbonio questa notte intorno alle 2:30 a Prato, in via Zipoli. Le condizioni di salute del nucleo familiare sarebbero buone: per la madre non è stato necessario ricorrere alle cure mediche, mentre i due figli sono stati ricoverati all'ospedale fiorentino di Careggi e il padre all'ospedale Santo Stefano di Prato. Intervenuti su richiesta del 118, i vigili del fuoco hanno riscontrato alte percentuali di monossido di carbonio all'interno dell'abitazione. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause che potrebbero essere riconducibili alle tubature di una stufa a legna presente nella cucina.