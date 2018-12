Roma: Raggi, esercito per rifare strade

ROMA, 18 DIC - "Una grande vittoria per Roma e i romani. Il Governo sta mantenendo le promesse, ha stanziato i fondi per il rifacimento delle strade, ulteriori fondi per il trasporto pubblico. Verrà impiegato l'esercito e il genio militare" per rifare le strade di Roma. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi. L'accordo per usare l'esercito per le buche di Roma è contenuto in un emendamento alla manovra approvato in Senato. La stima dei lavori è di 240 milioni di euro. I lavori potrebbero interessare 200 chilometri di strade romane. "Chiaramente è solo l'inizio - ha detto Raggi -. Il Governo ha stanziato ulteriori fondi anche per il trasporto pubblico, vediamo finalmente un Governo che è interessato alle sorti della capitale. Ringrazio l'assessora Margherita Gatta. Ringrazio il ministro Trenta e il vice ministro Castelli che hanno supportato la richiesta di Roma", ha spiegato Raggi.